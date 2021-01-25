Mit Schlangenlinien auffällig - Polizei WathlingenJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 25.01.2021: Mit Schlangenlinien auffällig - Polizei Wathlingen
Folge vom 25.01.2021
In Wathlingen im Landkreis Celle kontrollieren Polizeioberkommissar Manuel und Polizeikommissarin Julia den Verkehr, als bei der Leitstelle ein Hinweis eingeht: Ein Fahrzeug soll in Schlangenlinien unterwegs sein. Und: Abschlepper Robert Prison muss zusammen mit einem großen Team zu einem schweren Lkw-Unfall auf die A57. Dort angekommen, müssen sie die verunfallten Fahrzeuge mit dem Kran bergen. Bildrechte: Kabel Eins.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2017
