Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Thema u. a.: Kaputte Bremsscheiben - Lkw-Kontrolle Bad Bentheim

Kabel EinsFolge vom 08.03.2022
Thema u. a.: Kaputte Bremsscheiben - Lkw-Kontrolle Bad Bentheim

Thema u. a.: Kaputte Bremsscheiben - Lkw-Kontrolle Bad BentheimJetzt kostenlos streamen

Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 08.03.2022: Thema u. a.: Kaputte Bremsscheiben - Lkw-Kontrolle Bad Bentheim

64 Min.Folge vom 08.03.2022Ab 12

Die Technik-Experten der Landespolizei in Osnabrück kontrollieren einen russischen Lkw. Dabei fallen ihnen erhebliche Mängel an den Bremsscheiben auf. Eine Werkstatt soll nun die Höhe des Schadens überprüfen. Und: Die Tierschutzberaterinnen Alena Kramer und Nicole Hartmann gehen einem anonymen Hinweis auf illegalen Katzenhandel bei eBay nach.

Alle verfügbaren Folgen