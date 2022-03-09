Thema u. a.: Baustellenkontrolle DortmundJetzt ohne Werbung streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 09.03.2022: Thema u. a.: Baustellenkontrolle Dortmund
63 Min.Folge vom 09.03.2022Ab 12
Sebastian Schmidt und Christopher Wohland prüfen erneut eine Dortmunder Baustelle auf Arbeitssicherheit. Dabei fällt ihnen auf, dass mehrere Gerüstbauer in fünf Metern Höhe ohne Helm arbeiten. Bei genauerer Betrachtung tauchen außerdem noch weitere Mängel auf. Nun muss die Baufirma mit einer saftigen Strafe rechnen. Und: Die Bundespolizisten Ralf und Thomas werden in Dresden zu einem Diebstahl gerufen und bekommen es mit einem Wiederholungstäter zu tun.
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Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 11, Season 21, Season 24-25, Season 2011, Season 2016, Season 2019-2020, Season 2020-2022, Season 2022-2024: Kabel Eins & © Season 2011, Season 2016, Season 2019-2021: kabel eins