Thema u. a.: Steuerfreigrenze überschritten - Zoll Flughafen DüsseldorfJetzt kostenlos streamen
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Folge vom 10.03.2022: Thema u. a.: Steuerfreigrenze überschritten - Zoll Flughafen Düsseldorf
64 Min.Folge vom 10.03.2022Ab 12
Adalbert Dyballa und Alexander Sieberz nehmen am Flughafen in Düsseldorf das Gepäck der Passagiere unter die Lupe. Bei einem Reisenden, der mit einer Maschine aus dem Irak kommt, werden die Zöllner plötzlich stutzig. Und: Richard Hermann und Felix Jemiller machen am Münchner Flughafen Jagd auf Raser.
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Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 11, Season 21, Season 24-25, Season 2011, Season 2016, Season 2019-2020, Season 2020-2022, Season 2022-2024: Kabel Eins & © Season 2011, Season 2016, Season 2019-2021: kabel eins