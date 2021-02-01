Illegale Einwanderer - Bundespolizei Frankfurt Hbf.Jetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 01.02.2021: Illegale Einwanderer - Bundespolizei Frankfurt Hbf.
63 Min.Folge vom 01.02.2021Ab 12
Nachtschicht für die Bundespolizisten Gerhard und Niklas am Frankfurter Hbf. Bei der Kontrolle zweier Marokkaner werden die zwei Beamten skeptisch, denn beide können sich nicht ausweisen. Bei der Identitätsüberprüfung wird den Polizisten klar, warum die Männer ihre Identität geheim halten wollten. Und: Der deutsche Küchenkontrolleur Markus übernimmt in Shanghai eine verwahrloste Kantine. Schon in zwei Tagen ist die Wiedereröffnung des Restaurants. Reicht die Zeit aus? Bildrechte: Kabel Eins.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen