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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Thema u. a.: Halteverbot ist kein Hindernis - Abschlepper Frankfurt

Kabel EinsFolge vom 12.05.2021
Thema u. a.: Halteverbot ist kein Hindernis - Abschlepper Frankfurt

Thema u. a.: Halteverbot ist kein Hindernis - Abschlepper FrankfurtJetzt kostenlos streamen

Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 12.05.2021: Thema u. a.: Halteverbot ist kein Hindernis - Abschlepper Frankfurt

64 Min.Folge vom 12.05.2021Ab 12

In Frankfurt ist Abschlepper Dominic Schmitt im Einsatz: Ein Pkw hat trotz eines Halteverbots falsch geparkt und blockiert damit eine Entrümpelung. Jetzt ist Schnelligkeit und Geschick gefragt. Und: In der Fahrradmetropole Dresden nehmen Kommissar Thomas Kiraly und die Polizeihauptmeister Holger Lippert und Harald Hörnig Verkehrsteilnehmer ins Visier, die die Straßen unsicher machen.

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