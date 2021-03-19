Thema u. a.: Unerlaubt eingereist - Bundespolizei FlensburgJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 19.03.2021: Thema u. a.: Unerlaubt eingereist - Bundespolizei Flensburg
64 Min.Folge vom 19.03.2021Ab 12
Frank und Thomas von der Bundespolizei Flensburg kontrollieren mit ihren Kollegen am Hauptbahnhof. Seitdem skandinavische Länder ihre Asylpolitik verschärft haben, kommen immer mehr Menschen unerlaubt nach Deutschland, um hier ihr Asylgesuch erneut zu stellen. Und: Notfall-Einsatz für die Sanitäter Mandy und Ronny vom Krankentransport Ost/West in Leipzig. Ein Mann bekommt keine Luft und klagt über stechende Schmerzen in der Brust.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Season 11, Season 21, Season 24-25, Season 2011, Season 2016, Season 2019-2020, Season 2020-2022, Season 2022-2024: Kabel Eins & © Season 4, Season 2011, Season 2020-2021: kabel eins
Enthält Produktplatzierungen