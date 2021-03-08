Thema u. a.: Kind nicht angeschnallt - Polizei Landau in der PfalzJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 08.03.2021: Thema u. a.: Kind nicht angeschnallt - Polizei Landau in der Pfalz
Folge vom 08.03.2021
Im pfälzischen Landau führen die Kommissare Schneider und Jung eine Verkehrskontrolle durch. Dabei fällt ihnen ein Fahrzeug auf, in welchem ein Kind nicht angeschnallt ist. Die Begründung dafür ist nicht nachvollziehbar. Und: Einsatz für Notfallsanitäterin Sabrina und Rettungsassistent Lukas von den Maltesern Regensburg: Eine bewusstlose Person soll sich in einer Wohnung befinden. Die beiden müssen mit dem Schlimmsten rechnen.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2017
