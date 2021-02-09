Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel Eins
Folge vom 09.02.2021
62 Min.
Ab 12

In Berlin beginnen die Bundespolizisten Stephan und Maria ihre Nachtschicht. Ihr Einsatzgebiet ist der Ostbahnhof und die S-Bahnstationen in der Umgebung. Gleich zu Beginn ihrer Schicht fällt den beiden eine Gruppe von Passanten auf. Und: Falschparker und Müllsünder im beschaulichen Lützen in Sachsen-Anhalt haben bei Ordnungsamtsmitarbeiter Martin Klingelstein schlechte Karten. Bildrechte: Kabel Eins.

