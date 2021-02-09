Thema u. a.: BuPo im DauereinsatzJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 09.02.2021: Thema u. a.: BuPo im Dauereinsatz
62 Min.Folge vom 09.02.2021Ab 12
In Berlin beginnen die Bundespolizisten Stephan und Maria ihre Nachtschicht. Ihr Einsatzgebiet ist der Ostbahnhof und die S-Bahnstationen in der Umgebung. Gleich zu Beginn ihrer Schicht fällt den beiden eine Gruppe von Passanten auf. Und: Falschparker und Müllsünder im beschaulichen Lützen in Sachsen-Anhalt haben bei Ordnungsamtsmitarbeiter Martin Klingelstein schlechte Karten. Bildrechte: Kabel Eins.
