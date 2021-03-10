Thema u. a.: Rettungsdienst Regensburg: Alkoholiker mit KrampfanfallJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 10.03.2021: Thema u. a.: Rettungsdienst Regensburg: Alkoholiker mit Krampfanfall
64 Min.Folge vom 10.03.2021Ab 12
Einsatz für Notfallsanitäterin Sabrina und Rettungsassistent Lukas von den Maltesern Regensburg: Vor einem Kundenzentrum hat ein Mann einen Krampfanfall. Jetzt zählt jede Sekunde. Und: In Wiesbaden in Hessen nutzen jährlich mehr als 60 Millionen Fahrgäste die Busse des ÖPNV. Die Kontrolleure Luca und Tanja sind unterwegs und prüfen, ob jeder Fahrgast ein gültiges Ticket besitzt. Nicht selten muss sogar die Polizei zu Hilfe gerufen werden.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen