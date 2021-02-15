Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Thema u. a.: Stefan Klippstein kämpft gegen gewaltbereite Hundehändler

Kabel EinsFolge vom 15.02.2021
Thema u. a.: Stefan Klippstein kämpft gegen gewaltbereite Hundehändler

Thema u. a.: Stefan Klippstein kämpft gegen gewaltbereite HundehändlerJetzt kostenlos streamen

Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 15.02.2021: Thema u. a.: Stefan Klippstein kämpft gegen gewaltbereite Hundehändler

63 Min.Folge vom 15.02.2021Ab 12

Stefan Klippstein ist mit Jana Hoger von PETA Deutschland im Kampf gegen illegalen Welpenhandel unterwegs. Verdächtige Anzeigen im Internet führen sie auch diesmal wieder auf die Spur organisierter und gewaltbereiter Hundehändler. Und: Am Flughafen München überprüfen die Zöllner Christoph und David ankommende Passagiere auf Schmuggelware. Bei der Kontrolle einer Reiseführerin aus Tokio achten die beiden besonders auf unangemeldetes Bargeld. Werden sie fündig? Bildrechte: Kabel Eins.

Alle verfügbaren Folgen