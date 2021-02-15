Thema u. a.: Stefan Klippstein kämpft gegen gewaltbereite HundehändlerJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 15.02.2021: Thema u. a.: Stefan Klippstein kämpft gegen gewaltbereite Hundehändler
63 Min.Folge vom 15.02.2021Ab 12
Stefan Klippstein ist mit Jana Hoger von PETA Deutschland im Kampf gegen illegalen Welpenhandel unterwegs. Verdächtige Anzeigen im Internet führen sie auch diesmal wieder auf die Spur organisierter und gewaltbereiter Hundehändler. Und: Am Flughafen München überprüfen die Zöllner Christoph und David ankommende Passagiere auf Schmuggelware. Bei der Kontrolle einer Reiseführerin aus Tokio achten die beiden besonders auf unangemeldetes Bargeld. Werden sie fündig? Bildrechte: Kabel Eins.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2017
