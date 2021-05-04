Thema u. a.: Hartnäckiger Flohmarkthändler- Flohmarkt MauerparkJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 04.05.2021: Thema u. a.: Hartnäckiger Flohmarkthändler- Flohmarkt Mauerpark
64 Min.Folge vom 04.05.2021Ab 12
Peter Hartwig ist für den reibungslosen Ablauf des Flohmarktes im Berliner Mauerpark zuständig. Jeden Sonntag sieht er hier deshalb nach dem Rechten. Dabei trifft er manchmal auch auf Händler, die es mit den Regeln nicht so genau nehmen. Und: Tierschützer Stefan Klippstein kämpft gegen illegalen Welpenhandel.
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Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Season 11, Season 21, Season 24-25, Season 2011, Season 2016, Season 2019-2020, Season 2020-2022, Season 2022-2024: Kabel Eins & © Season 4, Season 2011, Season 2020-2021: kabel eins
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