Thema u. a.: Rasen, Drängeln, Nötigen - Provida LudwigshafenJetzt ohne Werbung streamen
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Folge vom 06.05.2021: Thema u. a.: Rasen, Drängeln, Nötigen - Provida Ludwigshafen
63 Min.Folge vom 06.05.2021Ab 12
Hauptkommissar Markus Kirsch und Oberkommissarin Steffi Dietz nehmen in Ludwigshafen Raser ins Visier. Mit einer eingebauten Kamera verfolgen sie einen Mercedes-Fahrer, der viel zu schnell unterwegs ist. Wie wird der Mann reagieren, wenn ihn die Beamten zur Rede stellen? Und: Tom Lau bereitet den Umzug zweier Riesenspinnen aus dem Sea Life Königswinter nach Berlin vor.
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Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Season 11, Season 21, Season 24-25, Season 2011, Season 2016, Season 2019-2020, Season 2020-2022, Season 2022-2024: Kabel Eins & © Season 2011, Season 2020-2021: kabel eins