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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Thema u. a.: Rasen, Drängeln, Nötigen - Provida Ludwigshafen

Kabel EinsFolge vom 06.05.2021
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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 06.05.2021: Thema u. a.: Rasen, Drängeln, Nötigen - Provida Ludwigshafen

63 Min.Folge vom 06.05.2021Ab 12

Hauptkommissar Markus Kirsch und Oberkommissarin Steffi Dietz nehmen in Ludwigshafen Raser ins Visier. Mit einer eingebauten Kamera verfolgen sie einen Mercedes-Fahrer, der viel zu schnell unterwegs ist. Wie wird der Mann reagieren, wenn ihn die Beamten zur Rede stellen? Und: Tom Lau bereitet den Umzug zweier Riesenspinnen aus dem Sea Life Königswinter nach Berlin vor.

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