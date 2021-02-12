Thema u. a.: Helfer in Not - Kältebus HamburgJetzt ohne Werbung streamen
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Folge vom 12.02.2021: Thema u. a.: Helfer in Not - Kältebus Hamburg
63 Min.Folge vom 12.02.2021Ab 12
Wenn es draußen bitterkalt ist, helfen Klaus Böllert und Michael Rulfs den Menschen auf der Straße. Mit ihrem Kältebus fahren sie durch Hamburg, um obdachlose Menschen mit Decken und Heißgetränken zu versorgen. Kein leichter Job und nicht jeder Wohnungslose will sich von den beiden helfen lassen. Und: Auf der A4 zwischen Eisenach und Erfurt hat Abschlepper Daniel Koch alle Hände voll zu tun: Er wurde von der Polizei beauftragt, einen Pkw mit abgerissener Ölwanne zu bergen.
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Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Season 11, Season 21, Season 24-25, Season 2011, Season 2016, Season 2019-2020, Season 2020-2022, Season 2022-2024: Kabel Eins & © Season 4, Season 2011, Season 2020-2021: kabel eins
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