Thema u. a.: Ordnungsamt Bad Dürkheim - Kontrolle in der ObdachlosenunterkunftJetzt ohne Werbung streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 18.02.2021: Thema u. a.: Ordnungsamt Bad Dürkheim - Kontrolle in der Obdachlosenunterkunft
63 Min.Folge vom 18.02.2021Ab 12
In Bad Dürkheim kontrollieren Christian und Jochen vom Kommunalen Vollzugsdienst eine Obdachlosenunterkunft. Hilfsbedürftige Menschen dürfen hier kostenlos zum Schutz vor der Kälte wohnen, müssen sich dafür aber an Regeln halten. Doch diese werden nicht von allen befolgt. Und: Der Mainzer Arzt Prof. Dr. Gerhard Trabert ist seit mehr als 20 Jahren mit seinem "Arztmobil" im Einsatz und bietet Wohnungslosen eine kostenfreie ärztliche Behandlung an - auch in Zeiten von Corona.
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Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Season 11, Season 21, Season 24-25, Season 2011, Season 2016, Season 2019-2020, Season 2020-2022, Season 2022-2024: Kabel Eins & © Season 2011, Season 2016, Season 2019-2021: kabel eins