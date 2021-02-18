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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Thema u. a.: Ordnungsamt Bad Dürkheim - Kontrolle in der Obdachlosenunterkunft

Kabel EinsFolge vom 18.02.2021
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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 18.02.2021: Thema u. a.: Ordnungsamt Bad Dürkheim - Kontrolle in der Obdachlosenunterkunft

63 Min.Folge vom 18.02.2021Ab 12

In Bad Dürkheim kontrollieren Christian und Jochen vom Kommunalen Vollzugsdienst eine Obdachlosenunterkunft. Hilfsbedürftige Menschen dürfen hier kostenlos zum Schutz vor der Kälte wohnen, müssen sich dafür aber an Regeln halten. Doch diese werden nicht von allen befolgt. Und: Der Mainzer Arzt Prof. Dr. Gerhard Trabert ist seit mehr als 20 Jahren mit seinem "Arztmobil" im Einsatz und bietet Wohnungslosen eine kostenfreie ärztliche Behandlung an - auch in Zeiten von Corona.

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