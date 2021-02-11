ACHTUNG KONTROLLE! WIR KÜMMERN UNS DRUM - 20. STAFFEL - 2021 - FOLGE 045Jetzt ohne Werbung streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 11.02.2021: ACHTUNG KONTROLLE! WIR KÜMMERN UNS DRUM - 20. STAFFEL - 2021 - FOLGE 045
63 Min.Folge vom 11.02.2021Ab 12
"Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum" - neuer Titel, breitere Themenpalette: Neben Ordnungshütern bei ihrer täglichen Arbeit, einem Blick in den Alltag der Polizeiakademie und in die "Panther Challenge", dem Eignungstest der Bundespolizei, begleitet die Reportage-Reihe u.a. die Veranstalter von großen Events wie den "Mud Masters" in Hamburg und der "Highland Games" sowie eine Tierdetektivin.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Season 11, Season 21, Season 24-25, Season 2011, Season 2016, Season 2019-2020, Season 2020-2022, Season 2022-2024: Kabel Eins & © Season 2011, Season 2016, Season 2019-2021: kabel eins