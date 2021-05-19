Thema u. a.: Kinderlärm oder Corona-Party? - Ordnungsamt Bad DürkheimJetzt ohne Werbung streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 19.05.2021: Thema u. a.: Kinderlärm oder Corona-Party? - Ordnungsamt Bad Dürkheim
63 Min.Folge vom 19.05.2021Ab 12
In Bad Dürkheim werden die Ordnungsbeamten Christian Heppner und Jochen Lander abends zu einer Ruhestörung gerufen. Eine Frau hat sich telefonisch gemeldet - ihr Verdacht: Ihre Nachbarn feiern eine Party mit mehreren Gästen. Laut den Corona-Schutzmaßnahmen ist das allerdings streng verboten. Und: In Karlsruhe ist Stephan Lommatzsch vom Abschleppdienst Böhler auf dem Weg zu seinem ersten Auftrag. Ein Baustellenfahrzeug mit aufgerissener Ölwanne muss abgeschleppt werden.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Season 11, Season 21, Season 24-25, Season 2011, Season 2016, Season 2019-2020, Season 2020-2022, Season 2022-2024: Kabel Eins & © Season 2011, Season 2016, Season 2019-2021: kabel eins