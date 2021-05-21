Thema u. a.: Rattenplage im Kängurugehege - Schädlingsbekämpfer Dr. ZomproJetzt ohne Werbung streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 21.05.2021: Thema u. a.: Rattenplage im Kängurugehege - Schädlingsbekämpfer Dr. Zompro
63 Min.Folge vom 21.05.2021Ab 12
Diesmal muss sich der Schädlingsbekämpfer und Biologe Dr. Oliver Zompro um eine Rattenplage im Kängurugehege der Aufzuchtstation in Sontau kümmern. Und: Im ostfriesischen Emden betreibt Sebastian Bormann einen privaten Gartenlandschaftsdienst. Ob Äste stutzen, Hecken schneiden oder Bäume fällen, für seine Kunden bringt er die Gärten auf Vordermann. Aktuell sind die Auftragsbücher proppenvoll. Verzögerungen wirbeln da schnell mal den Terminplan des Ostfriesen durcheinander.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Season 11, Season 21, Season 24-25, Season 2011, Season 2016, Season 2019-2020, Season 2020-2022, Season 2022-2024: Kabel Eins & © Season 2011, Season 2016, Season 2019-2021: kabel eins