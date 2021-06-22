Thema u. a.: Rollerprüfstand NiedersachenJetzt ohne Werbung streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 22.06.2021: Thema u. a.: Rollerprüfstand Niedersachen
61 Min.Folge vom 22.06.2021Ab 12
Deutschlandweit gibt es nur einen Rollerprüfstand und der befindet sich in Niedersachsen. Die Polizei möchte dadurch Rasern mit getunten Rollern den Kampf ansagen. Heute lernen die Polizisten Uwe Gels und Stephan Weichert den Nachwuchs an. Und: Die Tierärztin Isabel ist in Mallorca für deutsche Auswanderer und deren Tiere im Einsatz. Der heutige Hilferuf führt sie in eine Bar: Der Hund des Besitzers hat Nierenprobleme.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Season 11, Season 21, Season 24-25, Season 2011, Season 2016, Season 2019-2020, Season 2020-2022, Season 2022-2024: Kabel Eins & © Season 2011, Season 2020-2021: kabel eins