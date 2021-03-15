Zum Inhalt springenBarrierefrei
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Thema u. a.: Unerlaubt eingereist - Bundespolizei Flensburg

Kabel Eins
Folge vom 15.03.2021
Thema u. a.: Unerlaubt eingereist - Bundespolizei Flensburg

64 Min.Folge vom 15.03.2021Ab 12

Frank und Thomas von der Bundespolizei Flensburg kontrollieren mit ihren Kollegen am Hauptbahnhof. Seitdem skandinavische Länder ihre Asylpolitik verschärft haben, kommen immer mehr Menschen unerlaubt nach Deutschland, um hier ihr Asylgesuch erneut zu stellen. Und:Notfall-Einsatz für die Sanitäter Mandy und Ronny vom Krankentransport Ost/West in Leipzig. Ein Mann bekommt keine Luft und klagt über stechende Schmerzen in der Brust. Bildrechte: Kabel Eins.

