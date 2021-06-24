Thema u. a.: Ausnahmezustand in WarnemündeJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 24.06.2021: Thema u. a.: Ausnahmezustand in Warnemünde
61 Min.Folge vom 24.06.2021Ab 12
Damit auf dem Volksfest "Hanse-Sail" in Rostock-Warnemünde alles sicher abläuft und es keinen Ärger gibt, kümmert sich Strandvogt Jens Michael um Ordnung. Und die ist erheblich gefährdet, als einige junge Männer zu randalieren beginnen. Und: Wolfgang Rapl inspiziert im Auftrag des ADAC Campingplätze in Kroatien. Ob defekte oder verschmutzte Sanitäranlagen, Baustellen oder Plätze ohne Strom, ihm entgeht nichts - zum Unmut der Betreiber.
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Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Season 11, Season 21, Season 24-25, Season 2011, Season 2016, Season 2019-2020, Season 2020-2022, Season 2022-2024: Kabel Eins & © Season 4, Season 2011, Season 2020-2021: kabel eins
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