Thema u. a.: Kriminelle Welpenhändlerin? - Tierschützer Stefan KlippsteinJetzt ohne Werbung streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 26.05.2021: Thema u. a.: Kriminelle Welpenhändlerin? - Tierschützer Stefan Klippstein
63 Min.Folge vom 26.05.2021Ab 12
Tierschützer Stefan Klippstein und Tierheimleiterin Anja treffen sich in Berlin mit einer jungen Frau, die einen Schäferhundwelpen über eBay-Kleinanzeigen verkaufen will. Laut Tierschutzvorschriften ist das nicht erlaubt. Handelt es sich um eine kriminelle Welpenhändlerin? Und: Auf der A1 kontrollieren die Polizisten Daniel und Fabian das Sonntagsfahrverbot für Lkw. Sie halten einen ukrainischen Fahrer und dessen Sohn an. Doch die Verständigung ist schwierig ...
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Season 11, Season 21, Season 24-25, Season 2011, Season 2016, Season 2019-2020, Season 2020-2022, Season 2022-2024: Kabel Eins & © Season 4, Season 2011, Season 2020-2021: kabel eins
Enthält Produktplatzierungen