Thema u. a.: Spielplatz für Groß und Klein - Spielplatzkontrollen HamburgJetzt ohne Werbung streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 28.05.2021: Thema u. a.: Spielplatz für Groß und Klein - Spielplatzkontrollen Hamburg
63 Min.Folge vom 28.05.2021Ab 12
Große Spielplatzkontrolle im Hamburger Stadtteil Rothenburgsort: Spielplatzprüfer Arne Böttger nimmt alle Geräte genau unter die Lupe, denn aufgrund von Wetter und Verschleiß können diese zu einer Gefahr für Kinder werden. Und: Bremervörde - Alexander von Buchholtz und Polizeianwärter Artem kontrollieren einen Lkw, der Holz geladen hat. Schon auf den ersten Blick wirkt der Lastwagen überladen. Der Fahrer ist genervt - denn es ist bereits seine vierte Kontrolle in diesem Monat.
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Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Season 11, Season 21, Season 24-25, Season 2011, Season 2016, Season 2019-2020, Season 2020-2022, Season 2022-2024: Kabel Eins & © Season 2011, Season 2020-2021: kabel eins