Thema u. a.: Tierischer Überlebenskampf - Tierrettung MünchenJetzt ohne Werbung streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 28.06.2021: Thema u. a.: Tierischer Überlebenskampf - Tierrettung München
61 Min.Folge vom 28.06.2021Ab 12
Eine Katze steckt in einer gekippten Balkontüre fest und kämpft ums Überleben. Die Blutspuren am Rahmen und rausgerissene Krallen zeigen noch ihre Panik, als die Münchner Tierretter Mathias Beyer und Alina Windisch eintreffen. Und: Elena und Sven arbeiten als Zöllner am Flughafen Frankfurt. Einige Reisegäste aus Asien haben jede Menge Lebensmittel bei sich. Diese müssen alle kontrolliert werden, denn es besteht die Gefahr, Ungeziefer oder Seuchen mit einzuschleppen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Season 11, Season 21, Season 24-25, Season 2011, Season 2016, Season 2019-2020, Season 2020-2022, Season 2022-2024: Kabel Eins & © Season 2011, Season 2019-2021: kabel eins