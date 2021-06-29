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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Thema u. a.: Verständigungsprobleme - Lkw-Kontrolle Goslar

Kabel EinsFolge vom 29.06.2021
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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 29.06.2021: Thema u. a.: Verständigungsprobleme - Lkw-Kontrolle Goslar

61 Min.Folge vom 29.06.2021Ab 12

Im Harz messen die Polizeioberkommissare Uwe und Ulrich an einer kritischen Stelle die Geschwindigkeit bei Lastwagen. Bei einem Kontrollierten entdecken sie verschlissene Reifen. Doch die Verständigung wird zu einer größeren Herausforderung als gedacht. Und: In Bad Brambach sind die Bundespolizisten Andreas und Marco unterwegs. Sie kontrollieren verdächtige Fahrzeuge, die illegale Einfuhr von Waren und helfen bei einem schweren Verkehrsunfall.

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