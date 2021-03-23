Thema u. a.: Nichts geht mehr! - Feuerwehr und Polizei HamburgJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 23.03.2021: Thema u. a.: Nichts geht mehr! - Feuerwehr und Polizei Hamburg
64 Min.Folge vom 23.03.2021Ab 12
In Hamburg führt die Feuerwehr in Zusammenarbeit mit der Polizei sogenannte Durchfahrtskontrollen durch. Dabei geht es Falschparkern ans Portemonnaie. Und: In der Kleingartenanlage "Sonnenland" kontrollieren Vorstandsvorsitzende Anett Hölzel und ihr Stellvertreter Andreas Lebkücher 319 Kleingärten. Insbesondere bei Müll und Verwilderung erfolgt eine Abmahnung und im Ernstfall sogar der Rauswurf. Bildrechte: Kabel Eins.
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Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen