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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Thema u. a.: Bauen ohne Genehmigung - Ordnungsamt Barsinghausen

Kabel EinsFolge vom 04.06.2021
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Thema u. a.: Bauen ohne Genehmigung - Ordnungsamt Barsinghausen

Thema u. a.: Bauen ohne Genehmigung - Ordnungsamt BarsinghausenJetzt ohne Werbung streamen

Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 04.06.2021: Thema u. a.: Bauen ohne Genehmigung - Ordnungsamt Barsinghausen

63 Min.Folge vom 04.06.2021Ab 12

Michael Müller vom städtischen Ordnungsamt kontrolliert die Absicherung einer Baustelle in Barsinghausen bei Hannover. Die zuständige Firma kann jedoch die nötigen Papiere nicht vorweisen. Und: Fabian Hornhardt und Daniel Rathjen von der Polizei Rotenburg kontrollieren den Verkehr auf der A1 zwischen Hamburg und Bremen.

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