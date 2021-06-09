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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Thema u. a.: Holz, wohin das Auge reicht - Kleingartenkontrolle Abendruh

Kabel EinsFolge vom 09.06.2021
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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 09.06.2021: Thema u. a.: Holz, wohin das Auge reicht - Kleingartenkontrolle Abendruh

61 Min.Folge vom 09.06.2021Ab 12

In der Kleingartenkolonie Abendruh in Berlin-Lichterfelde kontrolliert Vorstandsvorsitzender Wolfgang Koch rund 500 Parzellen. Eine davon ist zu einem echten Problem geworden, da der 87-jährige Pächter auf dem Gelände Unmengen an Brennholz hortet. Und: Auf der A8 bei Stuttgart kontrollieren die Verkehrspolizisten Gunter Haas und Martin Brosig den Verkehr mit einem Videomesswagen, als ihnen ein weißer BMW auffällt, der sie rechts überholt.

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