Thema u. a.: Lkw mit defekter Elektronik - Abschlepper BöhlerJetzt ohne Werbung streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 11.06.2021: Thema u. a.: Lkw mit defekter Elektronik - Abschlepper Böhler
61 Min.Folge vom 11.06.2021Ab 12
In Karlsruhe ist Stephan Lommatzsch zu einem Auftrag unterwegs: Er soll einen defekten Lkw auf einem Rastplatz abschleppen und in eine Werkstatt bringen. Für Stephan eigentlich ein Routine-Einsatz, doch er steht unter strenger Beobachtung. Und: Landtierarzt Dr. Henrik Wagner und Tierärztin Sarah Schmid werden zu einem Hof in Gießen gerufen: Ein Lamm ist zu früh auf die Welt gekommen und befindet sich nun in einem schlechten Allgemeinzustand.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Season 11, Season 21, Season 24-25, Season 2011, Season 2016, Season 2019-2020, Season 2020-2022, Season 2022-2024: Kabel Eins & © Season 2011, Season 2020-2021: kabel eins