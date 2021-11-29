Thema u. a.: Feilschen bis zum geht nicht mehr - Marktmeisterin Elke VogtJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 29.11.2021: Thema u. a.: Feilschen bis zum geht nicht mehr - Marktmeisterin Elke Vogt
61 Min.Folge vom 29.11.2021Ab 12
Auf einem Flohmarkt in Recklinghausen hat Marktmeisterin Elke Vogt das Sagen. Heute möchte eine Verkäuferin die Standgebühren nicht bezahlen und fängt an zu feilschen. Und: Vollsperrung auf der Autobahn A3 zwischen Schlüsselfeld und Höchstadt Nord: Drei Lkw sind in einen Unfall verwickelt, der Verkehr muss umgeleitet werden. Stefan Zauner vom Abschleppdienst "Bauereiss" ist der Einsatzleiter für die Bergung der Unfall-Lkw. Kein leichter Auftrag ...
