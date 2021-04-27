Zum Inhalt springenBarrierefrei
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Thema u. a.: Molly im Pech- Hunde Doc Berlin

Kabel Eins
Folge vom 27.04.2021
Thema u. a.: Molly im Pech- Hunde Doc Berlin

Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 27.04.2021: Thema u. a.: Molly im Pech- Hunde Doc Berlin

Folge vom 27.04.2021

Tierärztin Jeannette Klemmt kümmert sich seit 20 Jahren um die Tiere von Obdachlosen, Alkoholkranken und drogenabhängigen Jugendlichen. Mit ihrem umgebauten Rettungswagen ist sie in Berlin unterwegs. Diesmal besucht Angie mit ihrer Hündin Molly Jeannettes mobile Tierarztpraxis. Und: Die Notfallsanitäter vom Deutschen Roten Kreuz kümmern sich um einen Patienten in Bruchsal. Bildrechte: Kabel Eins.

