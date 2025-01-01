Thema u. a.: Drogen in herrenlosem Rucksack - BuPo Dresden HBFJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Thema u. a.: Drogen in herrenlosem Rucksack - BuPo Dresden HBF
61 Min.Ab 12
Am Dresdner Hauptbahnhof ermitteln die Bundespolizisten Andy und Alex heute in einem ungewöhnlichen Fall von illegalem Drogenbesitz. Denn im Fundbüro hat jemand einen herrenlosen Rucksack abgegeben, in dem Rauschgift ist. Und: Wiesbaden gehört zu den reichsten Städten Deutschlands und trotzdem gibt es immer mehr Schwarzfahrer. Luca und Tanja sind als Fahrscheinprüfer täglich unterwegs und überprüfen, ob jeder Fahrgast ein gültiges Ticket besitzt.
