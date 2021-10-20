Zum Inhalt springenBarrierefrei
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Thema u. a.: Polizeikontrolle Elsdorf - Verdacht auf Alkohol und Drogen

Kabel Eins
Folge vom 20.10.2021
Thema u. a.: Polizeikontrolle Elsdorf - Verdacht auf Alkohol und Drogen

Thema u. a.: Polizeikontrolle Elsdorf - Verdacht auf Alkohol und DrogenJetzt kostenlos streamen

Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 20.10.2021: Thema u. a.: Polizeikontrolle Elsdorf - Verdacht auf Alkohol und Drogen

60 Min.
Ab 12

Die Beamten kontrollieren einen Kleintransporter auf der Autobahn zwischen Elsdorf und Zeven. Das Verhalten des Fahrers wirkt mehr als verdächtig. Die Polizisten bitten ihn deshalb zum Drogentest. Und: Die Sanitäter Tom Wiers und Benjamin Liebau machen sich in Schönbeck bei Magdeburg auf den Weg zu einem Notfall.

