Thema u. a.: Polizeikontrolle Elsdorf - Verdacht auf Alkohol und DrogenJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 20.10.2021: Thema u. a.: Polizeikontrolle Elsdorf - Verdacht auf Alkohol und Drogen
60 Min.Folge vom 20.10.2021Ab 12
Die Beamten kontrollieren einen Kleintransporter auf der Autobahn zwischen Elsdorf und Zeven. Das Verhalten des Fahrers wirkt mehr als verdächtig. Die Polizisten bitten ihn deshalb zum Drogentest. Und: Die Sanitäter Tom Wiers und Benjamin Liebau machen sich in Schönbeck bei Magdeburg auf den Weg zu einem Notfall.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen