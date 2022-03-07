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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Thema u. a.: VUD Osnabrück-Vorfahrtverstoß mit Folgen

Kabel EinsFolge vom 07.03.2022
Thema u. a.: VUD Osnabrück-Vorfahrtverstoß mit Folgen

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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 07.03.2022: Thema u. a.: VUD Osnabrück-Vorfahrtverstoß mit Folgen

61 Min.Folge vom 07.03.2022Ab 12

André und Tim vom Verkehrsunfalldienst werden zu einem Verkehrsunfall gerufen. Schnell wird klar: Es handelt sich um einen Vorfahrtsverstoß. Die Verletzte ist schon versorgt, die Polizisten kümmern sich darum, dass die Straße endlich frei wird. Und: Wird er gerufen, werden Fahrzeuge abgeschleppt. Offenbach ist das Einsatzgebiet für Abschlepper Benjamin Richter. In dieser Schicht hat er die verschiedensten Aufträge, darunter einen verunfallten Lkw auf der Autobahn.

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