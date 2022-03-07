Thema u. a.: VUD Osnabrück-Vorfahrtverstoß mit FolgenJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 07.03.2022: Thema u. a.: VUD Osnabrück-Vorfahrtverstoß mit Folgen
61 Min.Folge vom 07.03.2022Ab 12
André und Tim vom Verkehrsunfalldienst werden zu einem Verkehrsunfall gerufen. Schnell wird klar: Es handelt sich um einen Vorfahrtsverstoß. Die Verletzte ist schon versorgt, die Polizisten kümmern sich darum, dass die Straße endlich frei wird. Und: Wird er gerufen, werden Fahrzeuge abgeschleppt. Offenbach ist das Einsatzgebiet für Abschlepper Benjamin Richter. In dieser Schicht hat er die verschiedensten Aufträge, darunter einen verunfallten Lkw auf der Autobahn.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 11, Season 21, Season 24-25, Season 2011, Season 2016, Season 2019-2020, Season 2020-2022, Season 2022-2024: Kabel Eins & © Season 4, Season 2011, Season 2020-2021: kabel eins
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