Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum___SPERRVERMERKJetzt ohne Werbung streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 09.09.2022: Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum___SPERRVERMERK
42 Min.Folge vom 09.09.2022Ab 12
Wolfgang Fassbender testet seit mehr als 30 Jahren Restaurants auf der ganzen Welt und schreibt seine Bewertungen für Fachzeitschriften und Restaurantführer. Heute testet er ein japanisches Restaurant. Wie fällt sein Urteil aus? Und: In Niedersachsen gibt es eine Firma, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, Bienen zu schützen. Sie vermieten Bienen an Firmenkunden. Dieter Schimanski und Nico Bardt kontrollieren heute den Zustand der Bienenstöcke und der Wildbienenhotels.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 11, Season 21, Season 24-25, Season 2011, Season 2016, Season 2019-2020, Season 2020-2022, Season 2022-2024: Kabel Eins & © Season 2011, Season 2019-2021: kabel eins