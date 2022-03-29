Thema u. a.: Salatkontrollen im Übermaß - Salatanbauer KeltenhofJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 29.03.2022: Thema u. a.: Salatkontrollen im Übermaß - Salatanbauer Keltenhof
60 Min.Folge vom 29.03.2022Ab 12
Auf dem Keltenhof bei Stuttgart wachsen auf 40 Hektar Salate, Kräuter und andere Gemüsespezialitäten. Von hier aus gehen die grünen Produkte an Wirtshäuser und Sternerestaurant. Salatexperte Max Forschner kontrolliert im Produktionslager regelmäßig die Qualität der Produkte. Und: Die Tierretter Nicole und Mario sind in der Nähe von Deggendorf in Bayern unterwegs. Bei ihrem ersten Notfall geht es zu einer Katze mit Diabetes. Ihr Blutzuckerspiegel ist gefährlich niedrig.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 21, Season 24-25, Season 2016, Season 2019-2022, Season 2022-2024: Kabel Eins & © Season 2021: kabel eins
Enthält Produktplatzierungen