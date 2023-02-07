LKW 21 km/h zu schnell - Großkontrolle Polizei RavensburgJetzt ohne Werbung streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 07.02.2023: LKW 21 km/h zu schnell - Großkontrolle Polizei Ravensburg
61 Min.Folge vom 07.02.2023Ab 12
Großkontrolle auf einem Parkplatz an der B31 bei Eriskirch: Die Polizei Ravensburg nimmt den gewerblichen Güter- und Schwerlastverkehr ins Visier. Die Polizisten kontrollieren, ob die Ladung ausreichend gesichert ist und werten die Fahrtenschreiber aus. Ein LKW, der nach Frankreich unterwegs ist, war viel zu schnell unterwegs …
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 11, Season 21, Season 24-25, Season 2011, Season 2016, Season 2019-2020, Season 2020-2022, Season 2022-2024: Kabel Eins & © Season 2011, Season 2020-2021: kabel eins