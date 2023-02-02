Jagd auf Müllsünder – Mülldetektive Mülheim an der RuhrJetzt ohne Werbung streamen
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Folge vom 02.02.2023: Jagd auf Müllsünder – Mülldetektive Mülheim an der Ruhr
61 Min.Folge vom 02.02.2023Ab 12
Die Mülldetektive Frank Förster und Mohammed Guettari sind im Auftrag der Mülheimer Müllentsorgungsgesellschaft unterwegs. Sie suchen die Stadt nach illegal abgeladenen Müll ab. An einem Containerstammplatz entdecken sie Indizien, die die beiden Mülldetektive zu dem Übeltäter führen könnten. Sie machen sich auf den Weg…
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Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Season 11, Season 21, Season 24-25, Season 2011, Season 2016, Season 2019-2020, Season 2020-2022, Season 2022-2024: Kabel Eins & © Season 2011, Season 2019-2021: kabel eins