Korean Fried Chicken und Maultaschen - Bernd Zehner beim Street-Food-FestivalJetzt ohne Werbung streamen
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Folge vom 13.02.2023: Korean Fried Chicken und Maultaschen - Bernd Zehner beim Street-Food-Festival
61 Min.Folge vom 13.02.2023Ab 12
YouTuber und Food-Tester Bernd Zehner besucht ein Street-Food-Festival im Main-Taunus Einkaufszentrum bei Frankfurt am Main. Die Food Trucks bieten vom koreanischen Chicken bis zu schwäbischen Maultaschen fast alles an. Doch können die Food-Kreationen den Gastro-Profi überzeugen?
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Genre:Reality, Dokusoap, Krimi, Dokumentation
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 11, Season 21, Season 24-25, Season 2011, Season 2016, Season 2019-2020, Season 2020-2022, Season 2022-2024: Kabel Eins & © Season 4, Season 2011, Season 2020-2021: kabel eins
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