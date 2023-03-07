Illegaler Welpenhandel – Tierschützer KlippsteinJetzt ohne Werbung streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 07.03.2023: Illegaler Welpenhandel – Tierschützer Klippstein
61 Min.Folge vom 07.03.2023Ab 12
Tierschützer Stefan Klippstein führt heute mit seiner Kollegin Melanie einen Scheinkauf durch – ein verdächtig jung aussehender Welpe wird für einen Verkauf auf der Straße angeboten. Der Verkäufer behauptet, den Welpen von Bekannten aus Aachen erworben zu haben. Tierschützer Stefan Klippstein ist sich aber sicher – der Welpe kommt vom Polenmarkt im Grenzgebiet. Wie wird der Verkäufer auf die Vorwürfe reagieren?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 11, Season 21, Season 24-25, Season 2011, Season 2016, Season 2019-2020, Season 2020-2022, Season 2022-2024: Kabel Eins & © Season 2011, Season 2020-2021: kabel eins