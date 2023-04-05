Drogenrückstände im Urin - Drogenkontrolle auf der B27Jetzt ohne Werbung streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 05.04.2023: Drogenrückstände im Urin - Drogenkontrolle auf der B27
61 Min.Folge vom 05.04.2023Ab 12
Großkontrolle auf der B27 im Stadtgebiet von Stuttgart. Die Verkehrspolizei hat vor allem Fahrer im Visier, die unter Alkohol oder Drogen stehen. Die beiden Verkehrswegefahnder Luan M. und Enrico M. machen innerhalb weniger Stunden gleich drei Verdächtige aus – und alle haben Drogenrückstände im Urin. Ihnen drohen empfindliche Geldstrafen und Fahrverbote.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Season 11, Season 21, Season 24-25, Season 2011, Season 2016, Season 2019-2020, Season 2020-2022, Season 2022-2024: Kabel Eins & © Season 2011, Season 2019-2021: kabel eins