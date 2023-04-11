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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Schleppen fürs Schlemmen - Foodtruck Festival Nürnberg

Kabel EinsFolge vom 11.04.2023
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Schleppen fürs Schlemmen - Foodtruck Festival Nürnberg

Schleppen fürs Schlemmen - Foodtruck Festival NürnbergJetzt ohne Werbung streamen

Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 11.04.2023: Schleppen fürs Schlemmen - Foodtruck Festival Nürnberg

61 Min.Folge vom 11.04.2023Ab 12

Auf dem Volksfestplatz in Nürnberg steht das alljährliche Foodtruck-Festival an: Hier gibt es aus 45 verschiedenen Trucks Essen aus aller Welt. Veranstalter Miguel Ortega ist für den mehrtägigen Aufbau des Festivals verantwortlich. Er weiß aus Erfahrung: An zwei Tagen Festivalaufbau kann so einiges schiefgehen. Und: Tierschützer Stefan Klippstein und seine Kollegin Nicole aus Hamburg gehen heute dem Verdacht des illegalen Handels von Vögeln nach.

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