Schleppen fürs Schlemmen - Foodtruck Festival NürnbergJetzt ohne Werbung streamen
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Folge vom 11.04.2023: Schleppen fürs Schlemmen - Foodtruck Festival Nürnberg
61 Min.Folge vom 11.04.2023Ab 12
Auf dem Volksfestplatz in Nürnberg steht das alljährliche Foodtruck-Festival an: Hier gibt es aus 45 verschiedenen Trucks Essen aus aller Welt. Veranstalter Miguel Ortega ist für den mehrtägigen Aufbau des Festivals verantwortlich. Er weiß aus Erfahrung: An zwei Tagen Festivalaufbau kann so einiges schiefgehen. Und: Tierschützer Stefan Klippstein und seine Kollegin Nicole aus Hamburg gehen heute dem Verdacht des illegalen Handels von Vögeln nach.
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Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 11, Season 21, Season 24-25, Season 2011, Season 2016, Season 2019-2020, Season 2020-2022, Season 2022-2024: Kabel Eins & © Season 4, Season 2011, Season 2020-2021: kabel eins
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