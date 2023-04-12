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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Fehlwürfe in Biomülltonnen – Müllabfuhr Lüneburg

Kabel EinsFolge vom 12.04.2023
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Fehlwürfe in Biomülltonnen – Müllabfuhr Lüneburg

Fehlwürfe in Biomülltonnen – Müllabfuhr LüneburgJetzt ohne Werbung streamen

Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 12.04.2023: Fehlwürfe in Biomülltonnen – Müllabfuhr Lüneburg

61 Min.Folge vom 12.04.2023Ab 12

Lüneburg. Die Müllwerker Andre Zeiser und Florian Sommer von der Müllabfuhr Lüneburg leeren Bioabfalltonnen. Sie müssen kontrollieren, dass in den Tonnen nur biologische Abfälle sind. In einer der Tonnen finden sie mehrere Plastiksachen. Bis zu 200 Euro kann das dem Besitzer der Tonne kosten… Und: Michael und Johannes vom Gefahrguttrupp der Polizei Memmingen kontrollieren mit Kollegen auf dem Parkplatz Tannengarten West bei Illertissen verdächtige Fahrzeuge.

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