Vollstreckungsbeamter in Brake: Verstoß gegen das Waffengesetz - 108€ SchuldenJetzt ohne Werbung streamen
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Folge vom 22.03.2023: Vollstreckungsbeamter in Brake: Verstoß gegen das Waffengesetz - 108€ Schulden
60 Min.Folge vom 22.03.2023Ab 12
Brake in Niedersachsen. Im Auftrag des Landkreises Wesermarsch treibt Vollstreckungsbeamter Wilfried Mannagottera Schulden ein. Sein erster Fall: Eine Frau hat gegen das Waffengesetz verstoßen und mehr als 100 Euro Schulden und bislang auf Zahlungsaufforderungen und Mahnungen nicht reagiert. Bekommt Wilfried Mannagottera heute sein Geld?
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Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 11, Season 21, Season 24-25, Season 2011, Season 2016, Season 2019-2020, Season 2020-2022, Season 2022-2024: Kabel Eins & © Season 4, Season 2011, Season 2020-2021: kabel eins
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