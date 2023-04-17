Saugwagen blockiert Kreuzung – Abschlepper LeipheimJetzt ohne Werbung streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 17.04.2023: Saugwagen blockiert Kreuzung – Abschlepper Leipheim
61 Min.Folge vom 17.04.2023Ab 12
Leipheim in Schwaben. Abschlepper Maximilian Schindler steht vor einer Herausforderung: ein Saugwagen ist mitten in einer Kreuzung liegengeblieben und der Verkehr muss umgeleitet werden. An der viel befahrenen Straße muss er die Kardanwelle ausbauen und den Wagen zeitnah abschleppen, sonst gefährdet er den weiter laufenden Verkehr und sich selbst! Und: Tierschützer Stefan Klippstein aus Berlin kontrolliert heute eBay Kleinanzeigen für Hundewelpen. Er verabredet Scheinkäufe.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi, Dokumentation
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 11, Season 21, Season 24-25, Season 2011, Season 2016, Season 2019-2020, Season 2020-2022, Season 2022-2024: Kabel Eins & © Season 2011, Season 2020-2021: kabel eins