Knochenbrüche bei Snowboardunfall - Flugrettung HintertuxJetzt ohne Werbung streamen
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Folge vom 18.04.2023: Knochenbrüche bei Snowboardunfall - Flugrettung Hintertux
60 Min.Folge vom 18.04.2023Ab 12
Rund um den Hintertuxer Gletscher retten Daniel Rainer, Michael Paschinger und Jörg Schnell verletzte Wintersportler mit dem Hubschrauber. Die Crew fliegt zu einem jungen Patienten, der sich beim Snowboarden gleich beide Handgelenke gebrochen hat - auch für die erfahrenen Flugretter kein alltäglicher Einsatz. Und: Die Wiesbadener Autobahnpolizisten Manuel Breuer und Pascal Meireis fahren zu einem Unfall auf der A3 Frankfurt-Köln: Mehrere Autos sind in einen Auffahrunfall verwickelt.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi, Dokumentation
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 11, Season 21, Season 24-25, Season 2011, Season 2016, Season 2019-2020, Season 2020-2022, Season 2022-2024: Kabel Eins & © Season 4, Season 2011, Season 2020-2021: kabel eins
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