Schleppleitung undicht - Rohrreiniger Murmann im AhrtalJetzt ohne Werbung streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 24.04.2023: Schleppleitung undicht - Rohrreiniger Murmann im Ahrtal
61 Min.Folge vom 24.04.2023Ab 12
Die Rohrreiniger Uwe und Ben Murmann helfen ehrenamtlich beim Wiederaufbau im Ahrtal. Seit der Flut im Sommer 2021 tauchen immer mehr Probleme in den Wohnungen der Bewohner auf. Sie kümmern sich um die verstopften sowie beschädigten Rohre. Heute bereitet ihnen ein alter Keller Sorgen. Können sie das Problem lösen? Und: Thorsten Friedrich ist Abschlepper mit Leib und Seele. Seit mehr als acht Jahren kümmert er sich um liegengebliebene Fahrzeuge aller Art.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi, Dokumentation
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 11, Season 21, Season 24-25, Season 2011, Season 2016, Season 2019-2020, Season 2020-2022, Season 2022-2024: Kabel Eins & © Season 2011, Season 2019-2021: kabel eins