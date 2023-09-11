Thema u. a.: Aggressiver Russe - Zoll Flughafen DüsseldorfJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 11.09.2023: Thema u. a.: Aggressiver Russe - Zoll Flughafen Düsseldorf
32 Min.Folge vom 11.09.2023Ab 12
Am Flughafen sind die Zöllner André und Adalbert auf der Suche nach verbotenen Waren oder unverzollten Wertgegenständen. Gleich zu Beginn ihrer Schicht kontrollieren sie einen Russen - und der hat es faustdick hinter den Ohren. Und: In Augsburg werfen viele Bürger ihren Sperrmüll achtlos oder unsortiert auf die Straße. Um in der Stadt für Recht und Ordnung zu sorgen, sind Miriam und Bernd vom Abfallwirtschaftsbetrieb unterwegs und stellen die Müllsünder zur Rede.
