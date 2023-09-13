Thema u. a.: Feilschen, bis die Kasse klingelt - Flohmarkt HamburgJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 13.09.2023: Thema u. a.: Feilschen, bis die Kasse klingelt - Flohmarkt Hamburg
32 Min.Folge vom 13.09.2023Ab 12
In Hamburg Moorfleet findet der größte Flohmarkt Norddeutschlands statt. Marktleiter Philip muss hier den Überblick behalten und sowohl Händler als auch Kunden glücklich stellen - keine leichte Aufgabe. Und: Lkw-Kontrolle auf der A8: Die Rosenheimer Polizisten Thomas und Thomas kontrollieren heute verdächtige Laster. Ein Fahrzeug hat zwei Wohnmobile geladen, aber nicht gesichert - das wird teuer ...
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi, Dokumentation
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen