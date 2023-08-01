Sommerstimmung! - Eröffnung Grill Little BeachJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 01.08.2023: Sommerstimmung! - Eröffnung Grill Little Beach
61 Min.Folge vom 01.08.2023Ab 12
Sommer, Sonne, Grillen. Besonders die Deutschen wissen ein gutes BBQ zu schätzen. Der Gastronom Julian Räuchle hat mit seinem Grill-Restaurant “Little Beach” in Maintal bei Frankfurt am Main sein Hobby zum Beruf gemacht. Wir schauen dem Selfmade-Koch bei der Eröffnung seines neuen Grill-Außenbereichs über die Schulter.
